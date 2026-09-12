Palwal News: चार क्विंटल गेहूं, तीन क्विंटल चावल चोरी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:55 PM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:55 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
हथीन। मोहदमका गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का ताला तोड़कर खाद्यान्न चोरी कर ली गई। चोर केंद्रों से चोर चार क्विंटल गेहूं और तीन क्विंटल चावल ले गए। सूचना मिलने पर हथीन थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी नरेश कुमार के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्र की वर्कर बिलकिस ने शिकायत दी है कि केंद्र का ताला टूटा हुआ मिला। जांच करने पर वहां रखे गेहूं और चावल गायब मिले। इसके बाद उन्होंने घटना की सूचना तुरंत सुपरवाइजर नेहलता को दी। जांच अधिकारी अजहरुद्दीन ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस आसपास के क्षेत्र में जानकारी जुटाने के साथ चोरों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।
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हथीन। मोहदमका गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का ताला तोड़कर खाद्यान्न चोरी कर ली गई। चोर केंद्रों से चोर चार क्विंटल गेहूं और तीन क्विंटल चावल ले गए। सूचना मिलने पर हथीन थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी नरेश कुमार के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्र की वर्कर बिलकिस ने शिकायत दी है कि केंद्र का ताला टूटा हुआ मिला। जांच करने पर वहां रखे गेहूं और चावल गायब मिले। इसके बाद उन्होंने घटना की सूचना तुरंत सुपरवाइजर नेहलता को दी। जांच अधिकारी अजहरुद्दीन ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस आसपास के क्षेत्र में जानकारी जुटाने के साथ चोरों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।