Palwal News: 6 सितंबर को होगी 52 पालों की महापंचायत

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पलवल। सामाजिक कुरीतियों और दहेज प्रथा के विरोध में 6 सितंबर को मंडकोला गांव में होने वाली 52 पालों की महापंचायत की तैयारियों को लेकर रविवार को पंचायत आयोजित की गई। पंचायत की अध्यक्षता चौधरी धर्मवीर डागर ने की। इसमें विभिन्न गांवों की सरदारी ने महापंचायत की रूपरेखा तैयार की। वक्ताओं ने बताया कि महापंचायत में दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, भात-छूछक, तेज संगीत, नशाखोरी और फिजूलखर्ची जैसी कुरीतियों को समाप्त करने पर चर्चा होगी। वर्ष 1974 और 2004 में हुई महापंचायतों के फैसलों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार भी निर्णय लिए जाएंगे। इस दौरान 52 पालों के अध्यक्ष अरुण जेलदार, पूर्व मंत्री करण दलाल, विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया, पूर्व विधायक प्रवीन डागर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आयोजकों ने 36 बिरादरी और 52 पालों के लोगों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की। वक्ताओं ने कहा कि समाज में सकारात्मक बदलाव केवल चर्चाओं से नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयास और ठोस निर्णयों से संभव है। महापंचायत में सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बड़े फैसले लेने के साथ उन्हें धरातल पर लागू करने की रणनीति भी तैयार की जाएगी।

संवाद न्यूज एजेंसी