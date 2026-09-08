Palwal News: गड्ढे से बचने के चक्कर में रैंप पर चढ़ी थार, बच्चा घायल

पुन्हाना। पैमाखेड़ा गांव में घर के बाहर खेल रहा पांच वर्षीय बच्चा तेज रफ्तार थार कार की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद परिजनों ने घायल बच्चे को पुन्हाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे मांडीखेड़ा स्थित अल-आफिया अस्पताल रेफर कर दिया। वहां से भी बच्चे को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल बच्चे का इलाज पलवल के एक निजी अस्पताल में चल रहा है।पुलिस को दी शिकायत में पैमाखेड़ा निवासी कमल ने बताया कि 30 अगस्त की दोपहर वह अपनी बैठक पर बैठा हुआ था। इसी दौरान उसका पांच वर्षीय बेटा आहिल घर के बाहर खेल रहा था। आरोप है कि घीड़ा गांव की ओर से तेज रफ्तार में एक थार कार आई। सड़क पर बने गड्ढे से बचने के प्रयास में चालक ने कार को उनके मकान के गेट के सामने बने रैंप पर चढ़ा दिया। इसी दौरान कार की चपेट में आकर आहिल गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद चालक कार लेकर मौके से फरार हो गया। परिजनों ने बच्चे को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात थार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस कार और उसके चालक की पहचान के प्रयास कर रही है।