Palwal News: बंद डिपो से फिर बंटने लगा राशन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:21 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:21 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
तावड़ू। अनियमितताओं के चलते जुलाई में आठ राशन डिपो धारकों की राशन सप्लाई जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक ने बंद कर दी थी। नियमानुसार इन डिपो को नजदीकी अन्य अधिकृत डिपो के साथ अटैच कर लाभार्थियों को राशन वितरित किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इन्हीं डिपो धारकों के माध्यम से राशन का वितरण करवाया गया है।
जुलाई में गांव धुलावट, पचगांवा, गोजाका, गोयला, बिस्सर अकबरपुर, मोहम्मदपुर अहिर, सेवका और चीला के राशन डिपो की सप्लाई बंद की गई थी। मामले में जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक सीमा शर्मा ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया था। पेमेंट कर दी गई है। इसी आधार पर दोबारा राशन वितरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगर फिर भी कहीं कोई लापरवाही मिलती है तो इसकी जांच की जाएगी।
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तावड़ू। अनियमितताओं के चलते जुलाई में आठ राशन डिपो धारकों की राशन सप्लाई जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक ने बंद कर दी थी। नियमानुसार इन डिपो को नजदीकी अन्य अधिकृत डिपो के साथ अटैच कर लाभार्थियों को राशन वितरित किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इन्हीं डिपो धारकों के माध्यम से राशन का वितरण करवाया गया है।
जुलाई में गांव धुलावट, पचगांवा, गोजाका, गोयला, बिस्सर अकबरपुर, मोहम्मदपुर अहिर, सेवका और चीला के राशन डिपो की सप्लाई बंद की गई थी। मामले में जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक सीमा शर्मा ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया था। पेमेंट कर दी गई है। इसी आधार पर दोबारा राशन वितरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगर फिर भी कहीं कोई लापरवाही मिलती है तो इसकी जांच की जाएगी।
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