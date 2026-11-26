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वॉलीबॉल कोच मनोज खटाना ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों को 5 दिसंबर सुबह 9 बजे तक पंजीकरण करवाना होगा। प्रत्येक टीम को एक हजार रुपये प्रवेश शुल्क जमा करवाना होगा जो टीम को खेलने से पहले वापस कर दिया जाएगा। आयोजन समिति की ओर से खिलाड़ियों के ठहरने और खाने की व्यवस्था भी की जाएगी।कोच मनोज खटाना ने बताया कि गांव में वॉलीबॉल काफी लोकप्रिय खेल है। यहां संचालित खेल नर्सरी में अनेक खिलाड़ी नियमित रूप से प्रशिक्षण लेते हैं। हाल ही में जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भी गांव के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया था।गांव के दो खिलाड़ी दीपेश और नीरज राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने बताया कि ओपन टूर्नामेंट से स्थानीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ खेलने और उनसे सीखने का अवसर मिलेगा।...................ओपन टूर्नामेंट से राज्यस्तरीय प्रतियोगिता की तैयारी करने में मदद मिलेगी। सभी खिलाड़ी प्रतियोगिता को लेकर उत्साहित हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों से मिलने तथा उनके खेल से सीखने का अच्छा अवसर मिलेगा।-दीपेश, खिलाड़ी..........पिछले साल आयोजित टूर्नामेंट से मिला अनुभव कई प्रतियोगिताओं में काम आया। इस बार भी बेहतर प्रदर्शन के लिए खेल नर्सरी में नियमित अभ्यास कर रहे हैं।-नीरज, खिलाड़ी