Mahendragarh-Narnaul News: आज होगी होगी रोड सेफ्टी क्विज की लिखित परीक्षा

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अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, यातायात एवं राजमार्ग, हरियाणा के निर्देशानुसार परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को शिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय बनाकर सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विज्ञापन

निर्धारित समय पर पुलिस अधिकारी स्कूलों और कॉलेजों का दौरा कर परीक्षा की तैयारियों का जायजा लेंगे। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में सुरक्षित यातायात व्यवहार विकसित करना और उन्हें सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जिम्मेदार बनाना है। संवाद अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, यातायात एवं राजमार्ग, हरियाणा के निर्देशानुसार परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को शिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय बनाकर सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।निर्धारित समय पर पुलिस अधिकारी स्कूलों और कॉलेजों का दौरा कर परीक्षा की तैयारियों का जायजा लेंगे। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में सुरक्षित यातायात व्यवहार विकसित करना और उन्हें सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जिम्मेदार बनाना है। संवाद

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नारनौल। विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए रोड सेफ्टी क्विज प्रतियोगिता 2026-27 के दूसरे चरण की लिखित परीक्षा 14 अक्टूबर को आयोजित होगी। परीक्षा जिले के स्कूलों और कॉलेजों में सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी।