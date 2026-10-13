फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   The written test for the road safety quiz will be held today.

Mahendragarh-Narnaul News: आज होगी होगी रोड सेफ्टी क्विज की लिखित परीक्षा

Tue, 13 Oct 2026 05:11 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 05:11 PM IST
विज्ञापन
The written test for the road safety quiz will be held today.
नारनौल। विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए रोड सेफ्टी क्विज प्रतियोगिता 2026-27 के दूसरे चरण की लिखित परीक्षा 14 अक्टूबर को आयोजित होगी। परीक्षा जिले के स्कूलों और कॉलेजों में सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी।
विज्ञापन

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, यातायात एवं राजमार्ग, हरियाणा के निर्देशानुसार परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को शिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय बनाकर सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन

निर्धारित समय पर पुलिस अधिकारी स्कूलों और कॉलेजों का दौरा कर परीक्षा की तैयारियों का जायजा लेंगे। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में सुरक्षित यातायात व्यवहार विकसित करना और उन्हें सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जिम्मेदार बनाना है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed