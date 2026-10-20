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Mahendragarh-Narnaul News: सैनी आश्रम की नई कार्यकारिणी ने ली पद व गोपनीयता की शपथ

Tue, 20 Oct 2026 11:49 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:49 PM IST
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The new executive committee of Saini Ashram took the oath of office and secrecy.
फोटो नंबर-10शपथ ग्रहण समारोह में प्रमाण पत्र के साथ पदा​धिकारी। स्रोत: संस्था - फोटो : 1
नारनौल। सैनी आश्रम (रजि.), पीरआगा की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को आयोजित किया गया। चुनाव अधिकारी मूलचंद सैनी ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व सैनी सभा प्रधान मदनलाल सैनी ठेकेदार के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि देने के साथ हुई।
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समारोह में विनोद कुमार ने प्रधान, जिले सिंह ने उपप्रधान, बाबूलाल ने महासचिव, हेतराम ने संयुक्त सचिव और कालीचरण ने कोषाध्यक्ष पद की शपथ ली। वहीं, निहाल सिंह, एडवोकेट मांगेराम, रामनिवास और महेंद्र सिंह ने कार्यकारिणी सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की।
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नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। कार्यकारिणी सदस्यों को प्रमाण पत्र दिए गए। इसके बाद निवर्तमान प्रधान ओमप्रकाश सैनी ने नवनियुक्त प्रधान विनोद कुमार को कार्यभार सौंपा। नई कार्यकारिणी ने पूर्व प्रधान ओमप्रकाश सैनी, महासचिव कर्ण सिंह सैनी, कोषाध्यक्ष विनोद सैनी और गजानंद को भी स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया।
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समारोह में लोगों ने नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दीं और आशा जताई कि वह आश्रम के विकास और सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाएगी। इस अवसर पर चुनाव अधिकारी, पर्यवेक्षक सुरेश कुमार सैनी, उपचुनाव अधिकारी नेतराम सैनी और राधेश्याम सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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