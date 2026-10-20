Mahendragarh-Narnaul News: सैनी आश्रम की नई कार्यकारिणी ने ली पद व गोपनीयता की शपथ

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समारोह में विनोद कुमार ने प्रधान, जिले सिंह ने उपप्रधान, बाबूलाल ने महासचिव, हेतराम ने संयुक्त सचिव और कालीचरण ने कोषाध्यक्ष पद की शपथ ली। वहीं, निहाल सिंह, एडवोकेट मांगेराम, रामनिवास और महेंद्र सिंह ने कार्यकारिणी सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की।नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। कार्यकारिणी सदस्यों को प्रमाण पत्र दिए गए। इसके बाद निवर्तमान प्रधान ओमप्रकाश सैनी ने नवनियुक्त प्रधान विनोद कुमार को कार्यभार सौंपा। नई कार्यकारिणी ने पूर्व प्रधान ओमप्रकाश सैनी, महासचिव कर्ण सिंह सैनी, कोषाध्यक्ष विनोद सैनी और गजानंद को भी स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया।समारोह में लोगों ने नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दीं और आशा जताई कि वह आश्रम के विकास और सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाएगी। इस अवसर पर चुनाव अधिकारी, पर्यवेक्षक सुरेश कुमार सैनी, उपचुनाव अधिकारी नेतराम सैनी और राधेश्याम सहित अन्य लोग मौजूद रहे।