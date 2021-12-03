Mahendragarh-Narnaul News: युवा ओलंपिक के पदक पर नजर, चार पहलवान देंगे दांव को धार

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सेनेगल की राजधानी डकार में सात और आठ नवंबर को होने वाली बीच कुश्ती प्रतियोगिता में भारत की ओर से चार पहलवान चुनौती पेश करेंगे। पुरुष वर्ग में उत्तर प्रदेश के अनुज और दीपांशु खोखर भारतीय उम्मीदों को मजबूती देंगे, जबकि महिला वर्ग में हरियाणा के हांसी की अंतरा और जींद की तान्या देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। चारों पहलवान पर अपने-अपने भारवर्ग में दमदार प्रदर्शन कर देश का गौरव बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी।महिला वर्ग में हांसी की अंतरा 65 किलोग्राम भारवर्ग में रेत के अखाड़े में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। जींद की तान्या 75 किलोग्राम भारवर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। दोनों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी, ताकि भारतीय दल की पदक दावेदारी को मजबूती मिल सके।भारतीय कुश्ती संघ के पदाधिकारी विनोद तोमर बताते हैं कि पुरुष वर्ग में उत्तर प्रदेश के अनुज 70 किलोग्राम भारवर्ग और दीपांशु खोखर 80 किलोग्राम भारवर्ग में प्रतिद्वंद्वियों से दो-दो हाथ करेंगे। मुकाबलों में बेहतर तालमेल, फुर्ती और सही समय पर दांव लगाने की क्षमता उनकी सफलता में अहम भूमिका निभाएगी। संवाद