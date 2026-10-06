Mahendragarh-Narnaul News: 11 अक्तूबर से शुरू होगा विशाल दुर्गा पूजा महोत्सव

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क्लब के कलश यात्रा प्रमुख टीटू सोनी ने बताया कि 11 अक्तूबर को मां चामुंडा देवी मंदिर परिसर से महोत्सव स्थल तक भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। इस बार यात्रा में निर्धारित 501 कलश शामिल किए जाएंगे। 10 अक्टूबर को झंडा बाइक रैली के माध्यम से मां चामुंडा देवी को महोत्सव का निमंत्रण दिया जाएगा।महोत्सव स्थल पर 35 फीट ऊंचे और 50 फीट चौड़े मंच पर मां दुर्गा का भव्य दरबार सजाया जाएगा। बंगाल के कारीगरों द्वारा तैयार माता की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र रहेगी। 11 से 18 अक्तूबर तक विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध भजन गायक एवं कलाकार प्रस्तुतियां देंगे।19 अक्तूबर नवमी को विशाल भंडारा आयोजित होगा जबकि 20 अक्तूबर दशमी को माता की प्रतिमा का हरिद्वार के वीआईपी घाट पर गंगा में विसर्जन किया जाएगा। बैठक में प्रधान राकेश यादव, संरक्षक राजेश लखेरा, गजेंद्र नंबरदार, सचिव नरेंद्र बंसी, कोषाध्यक्ष मनोज सिंघल, राजेश सैनी व टीटू सोनी सहित क्लब के पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे।