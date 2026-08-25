Mahendragarh-Narnaul News: एनसीसी में भर्ती के लिए 1 सितंबर को होगी परीक्षा

विज्ञापन



प्राचार्य डॉ. विनोद कुमार ने इच्छुक विद्यार्थियों से समय पर पहुंचने की अपील की है। विद्यार्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फीस रसीद, 10वीं-12वीं की अंकतालिका, आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो और बैंक पासबुक की दो-दो प्रतियां लानी होंगी। लिखित परीक्षा के लिए कार्डबोर्ड और पेन भी साथ लाना जरूरी है। संवाद

विज्ञापन

कनीना। पितामह कान्ह सिंह राजकीय महाविद्यालय कनीना में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एनसीसी कैडेट्स की भर्ती प्रक्रिया 1 सितंबर को होगी। सुबह 7:30 बजे शारीरिक एवं लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी।