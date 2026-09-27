Mahendragarh-Narnaul News: धौलेड़ा में ट्यूबवेल से 100 फीट केबल चोरी

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नारनौल। गांव धौलेड़ा में चोरों ने किसान वेदपाल के ट्यूबवेल को निशाना बनाकर करीब 100 फीट लंबी केबल चोरी कर ली। चोर कुएं पर बने कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और मोटर से ट्यूबवेल तक लगी केबल काट दी। इसके बाद मौके पर ही केबल को छीलकर उसमें से तांबे की तार निकालकर ले गए, जबकि रबड़ वहीं छोड़ दी। किसान ने एफआईआर में बताया कि शनिवार सुबह ट्यूबवेल पहुंचने पर वारदात का पता चला। इससे उसे हजारों रुपये का नुकसान हुआ है। संवाद