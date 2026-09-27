Mahendragarh-Narnaul News: नए बार प्रधान का निजामपुर में स्वागत

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निजामपुर। जिला बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित प्रधान एडवोकेट विजयपाल का ताऊ देवीलाल चौक पर फूलों का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर एडवोकेट विजयपाल ने कहा कि क्षेत्र के लोगों को किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता की आवश्यकता होने पर वे हरसंभव सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को न्याय दिलाने के लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर संदीप भांखर, मुख्तियार, मुकेश जागीदार, मुंशी जांगिड़, संतलाल, सतवीर और रण सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संवाद