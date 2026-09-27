मानव के साथ प्रकृति और जीव-जंतुओं का भी करें सम्मान : बिजेंद्र

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उन्होंने कहा कि परमात्मा ने जीवन को व्यवस्थित तरीके से जीने के लिए कुछ नियम बनाए हैं। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है, उसे जीवन में शांति और संतोष मिलता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य को केवल दूसरे लोगों का ही नहीं, बल्कि सभी जीव-जंतुओं और प्रकृति का भी सम्मान करना चाहिए।बिजेंद्र ढिल्लों ने पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन में हजारों पौधे लगाए हैं। साथ ही, हजारों लोगों के निशुल्क आंखों के उपचार में सहयोग कर उन्हें नई रोशनी देने का प्रयास किया है।उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलना जरूरी है। प्रकृति और परमात्मा के नियमों की अनदेखी से जीवन में सच्ची सुख-शांति नहीं मिल सकती।इस अवसर पर ट्रस्ट प्रधान अनिल यादव, व्यवस्थापक कैलाश गोयल, कोषाध्यक्ष विजय कुमार आर्य, उपप्रधान ठाकुर कर्मवीर सिंह सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।