Mahendragarh-Narnaul News: नाराज कर्मचारी बोले-मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:29 AM IST
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:29 AM IST
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महेंद्रगढ़। लंबित मांगों और समझौता पत्र जारी न होने के विरोध में दमकल और सफाई कर्मचारी पिछले 15 दिनों से हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों के काम पर न आने से शहर की सफाई व्यवस्था बिगड़ गई है और सड़कों पर 50 टन कूड़ा पड़ा हैं। नाराज कर्मचारी ने मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है।
दमकल कर्मचारी संगठन प्रधान रामसिंह और सफाई कर्मचारी प्रधान पूर्ण कुमार ने बताया कि सरकार ने 13 मई को नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के साथ 17 मांगों पर सहमति जताई थी। इनमें कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, ठेका प्रथा खत्म करना और ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले अग्निशमन कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी व आर्थिक सहायता देना शामिल था।
प्रदीप कुमार ने बताया कि कर्मचारियों की 41 प्रमुख मांगें हैं। अप्रैल-मई में 38 दिन धरना देने के बाद सरकार ने कुछ मांगों पर सहमति जताई, लेकिन दो माह बाद भी समझौता पत्र जारी नहीं किया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो हड़ताल अनिश्चितकालीन कर दी जाएगी।
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दमकल कर्मचारी संगठन प्रधान रामसिंह और सफाई कर्मचारी प्रधान पूर्ण कुमार ने बताया कि सरकार ने 13 मई को नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के साथ 17 मांगों पर सहमति जताई थी। इनमें कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, ठेका प्रथा खत्म करना और ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले अग्निशमन कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी व आर्थिक सहायता देना शामिल था।
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प्रदीप कुमार ने बताया कि कर्मचारियों की 41 प्रमुख मांगें हैं। अप्रैल-मई में 38 दिन धरना देने के बाद सरकार ने कुछ मांगों पर सहमति जताई, लेकिन दो माह बाद भी समझौता पत्र जारी नहीं किया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो हड़ताल अनिश्चितकालीन कर दी जाएगी।
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