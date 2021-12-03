Mahendragarh-Narnaul News: न्यू डाबला से पहली बार ट्रैक पर पहुंचेगी मालगाड़ी

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यह मालगाड़ी राजस्थान के न्यू डाबला रेलवे स्टेशन से चलकर नांगल चौधरी यार्ड में प्रवेश करेगी जिसके बाद मुख्यमंत्री इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने वीरवार को उपायुक्त अनुपमा अंजली के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की।उपायुक्त ने बताया कि राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम और दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के तहत नांगल चौधरी में 886.78 एकड़ भूमि स्वीकृत है। इसमें करीब 408 एकड़ क्षेत्र में पहले चरण का बुनियादी ढांचा तैयार हो चुका है।पहले चरण में रेल, सड़क, पानी और बिजली जैसी बाहरी सुविधाएं विकसित की गई हैं। आंतरिक रेल यार्ड में चार रेलवे लाइन, दो प्लेटफार्म और आधुनिक स्टेशन भवन का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके संचालन की जिम्मेदारी केंद्रीय भंडारण निगम को सौंपी गई है।अधिकारियों के अनुसार पहली मालगाड़ी के संचालन से क्षेत्र में सामान की आवाजाही तेज होगी। इससे आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी और आने वाले समय में नए उद्योग, निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। रेल यार्ड शुरू होने से क्षेत्र में माल की ढुलाई आसान और कम खर्च में होने की उम्मीद है।