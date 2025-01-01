Mahendragarh-Narnaul News: टावरों के मुआवजे पर अड़े किसान, बोले-200% भुगतान चाहिए

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विभिन्न गांवों के ग्रामीण समाजसेवी बलवान फौजी के नेतृत्व में एसडीसी कार्यालय पहुंचे। किसानों ने कहा कि बिजली लाइन और टावरों के लिए उनकी कृषि भूमि का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसके बदले पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया जा रहा।बलवान फौजी ने कहा कि जिन किसानों की जमीन पर टावर और बिजली लाइन लगाई जा रही है, उन्हें मौजूदा बाजार भाव के आधार पर मुआवजा दिया जाना चाहिए।किसानों का कहना है कि टावर लगने के बाद जमीन का उपयोग प्रभावित होगा। वहीं, हाईटेंशन लाइन के कारण खेती करने में भी कई तरह की दिक्कतें आएंगी। इसलिए जमीन के वास्तविक मूल्य और भविष्य के नुकसान को ध्यान में रखकर मुआवजा तय किया जाए।ग्रामीणों ने प्रशासन से किसानों के साथ बातचीत कर समस्या का समाधान करने और मुआवजे को लेकर स्पष्ट नीति बनाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें जल्द पूरी नहीं हुईं तो धरना-प्रदर्शन किया जाएगा और टावर व लाइन लगाने का काम रोकने के लिए आंदोलन किया जाएगा। किसानों ने कहा कि उचित मुआवजा मिलने तक उनका विरोध जारी रहेगा।किसानों की कृषि योग्य भूमि में से हाईटेंशन बिजली के टावर व लाइन डाली जा रही है। किसानों को बिना पूछे ही उनके जमीन का वास्तविक मूल्य न लगाकर डीसी रेट के हिसाब से किया जा रहा है। उनकी जमीन का रेट मार्केट रेट के हिसाब से मुकावजा दिया जाए।-उनकी जमीन पर टावर व लाइन डाली जा रही है। इसको लेकर एसडीसी को मांग पत्र सौंपा गया है। 25 गावों के किसानों के खेतों में से टावर लगाए जा रहे है। उन्हें मुआवजा मार्केट रेट के हिसाब से दिया जाएगा। उन्हें सरकार से उनकी मांग को पूरा किया जाए।-शीशराम, सुरजनवासवर्जन:किसानों की शिकायत पर मामले का संज्ञान लिया और किसानों को जल्द ही उचित समाधान एवं आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।-तरुण कुमार पवारिया, एडीसी, महेंद्रगढ़