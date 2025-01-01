आश्वासन बहुत हुए, अब नियुक्ति पत्र चाहिए : डिवीजन सचिव

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

नियुक्ति पत्र समेत विभिन्न मांगों को लेकर अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा ने वीरवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम विधायक कंवर सिंह यादव की अनुपस्थिति में उनके बेटे राहुल यादव को ज्ञापन सौंपा।डिवीजन प्रेस सचिव कुलदीप यादव ने कहा कि सरकार को अपना वादा पूरा कर जल्द नियुक्ति पत्र जारी करने चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों का समाधान नहीं हुआ तो 27 अगस्त को एसीएस विद्युत कार्यालय, पंचकूला का घेराव किया जाएगा।जिला सह कोषाध्यक्ष मोहन लाल शर्मा ने बताया कि 30 जुलाई की बैठक में 14 अगस्त तक वेरिफिकेशन और 15 अगस्त को नियुक्ति पत्र जारी करने का आश्वासन मिला था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कर्मचारियों ने जल्द कार्रवाई की मांग की। इस दौरान बलबीर सिंह, सुरेंद्र, मंजीत, ओमबीर यादव सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे।