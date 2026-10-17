कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान दें शिक्षक : कुसुमलता

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मंडी अटेली। राजकीय स्कूल बाछौद में हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, पंचकूला के तत्वावधान में आयोजित छह दिवसीय खंड स्तरीय एफएलएन अध्यापक प्रशिक्षण शिविर शनिवार को संपन्न हुआ। समापन सत्र में 91 प्राथमिक अध्यापकों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। खंड शिक्षा अधिकारी कुसुमलता ने कहा कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान बच्चों के भविष्य की मजबूत नींव हैं। शिक्षकों को प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए और कमजोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ाना चाहिए। शिविर में यतींद्रपाल और दीपक कुमारी को श्रेष्ठ प्रशिक्षु अध्यापक सम्मान मिला। संवाद