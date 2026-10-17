Mahendragarh-Narnaul News: तिलहन-दलहन की खेती से बढ़ेगी किसानों की कमाई, आत्मनिर्भर बनाने पर जोर

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एडीसी ने कहा कि तिलहन और दलहन फसलों का रकबा बढ़ाना सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। योजनाओं का लाभ जरूरतमंद और लक्षित क्षेत्रों के किसानों तक पारदर्शिता के साथ पहुंचाया जाए।उन्होंने उप कृषि निदेशक डॉ. नेहा और कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ समन्वयक नरेश यादव को एसएमएल-621 और एमएच-421 जैसी उन्नत किस्मों के बीज समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। किसानों को जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट और कार्यक्रम आयोजित करने पर भी जोर दिया।एडीसी ने हैफेड, बागवानी और सिंचाई विभाग को शहरों व कस्बों में सीधे खरीदारों की पहचान करने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को उपज का बेहतर दाम मिल सके। अच्छे प्रदर्शन करने वाले किसानों को सम्मानित कर उनकी पहचान बनाई जाएगी।उन्होंने किसानों को बागों की खाली जमीन पर दलहन उगाने के लिए प्रेरित करने को कहा। इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी और किसानों को फल व दालों, दोनों से अतिरिक्त आमदनी होगी।