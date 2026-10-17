Mahendragarh-Narnaul News: बंद पड़े डीएवी संस्थान को फिर से खोलने की मांग

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ग्रामीण हरेंद्र शर्मा ने कहा कि डीएवी संस्थान कभी विद्यार्थियों के सपनों को पूरा करने का माध्यम था। ऐसे शिक्षण संस्थान केवल इमारतें नहीं होते, बल्कि इनसे बच्चों के सपने, अभिभावकों की उम्मीदें और समाज का भविष्य जुड़ा होता है।उन्होंने कहा कि संस्थान दोबारा शुरू होने से कनीना और आसपास के गांवों के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के अवसर मिल सकते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि इस मांग को पूरा करवाने के लिए व्यापक जनसमर्थन जुटाना जरूरी है। इसके लिए अभिभावकों और ग्रामीणों को एकजुट होकर डीएवी प्रबंधन और प्रशासन के समक्ष अपनी मांग रखनी चाहिए। संवाद