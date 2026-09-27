Mahendragarh-Narnaul News: गोमली में 70 ग्रामीणों की टीबी स्क्रीनिंग

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कनीना। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत गांव गोमली के आंगनबाड़ी केंद्र में स्वास्थ्य विभाग ने निशुल्क टीबी जांच शिविर लगाया। पीएचसी भोजावास प्रभारी डॉ. आशुतोष के मार्गदर्शन में 70 ग्रामीणों की स्क्रीनिंग की गई। इनमें 26 संदिग्ध मरीजों के छाती के एक्स-रे किए गए, जबकि तीन लोगों के बलगम के नमूने जांच के लिए उप नागरिक अस्पताल कनीना की लैब भेजे गए। सीएचओ महेंद्र सिंह ने मरीजों का विवरण एनटीईपी पोर्टल पर दर्ज किया। मोबाइल स्वास्थ्य टीम ने जांच में सहयोग किया। स्वास्थ्यकर्मियों ने ग्रामीणों को टीबी के लक्षणों के प्रति जागरूक करते हुए दो सप्ताह से अधिक खांसी, बुखार या वजन कम होने पर जांच कराने की सलाह दी। संवाद