फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   TB screening of 70 villagers in Gomli

Mahendragarh-Narnaul News: गोमली में 70 ग्रामीणों की टीबी स्क्रीनिंग

Sun, 27 Sep 2026 02:14 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:14 AM IST
विज्ञापन
TB screening of 70 villagers in Gomli
कनीना। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत गांव गोमली के आंगनबाड़ी केंद्र में स्वास्थ्य विभाग ने निशुल्क टीबी जांच शिविर लगाया। पीएचसी भोजावास प्रभारी डॉ. आशुतोष के मार्गदर्शन में 70 ग्रामीणों की स्क्रीनिंग की गई। इनमें 26 संदिग्ध मरीजों के छाती के एक्स-रे किए गए, जबकि तीन लोगों के बलगम के नमूने जांच के लिए उप नागरिक अस्पताल कनीना की लैब भेजे गए। सीएचओ महेंद्र सिंह ने मरीजों का विवरण एनटीईपी पोर्टल पर दर्ज किया। मोबाइल स्वास्थ्य टीम ने जांच में सहयोग किया। स्वास्थ्यकर्मियों ने ग्रामीणों को टीबी के लक्षणों के प्रति जागरूक करते हुए दो सप्ताह से अधिक खांसी, बुखार या वजन कम होने पर जांच कराने की सलाह दी। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed