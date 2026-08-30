Mahendragarh-Narnaul News: सड़क सुरक्षा का टेस्ट देंगे विद्यार्थी, कल रोड सेफ्टी क्विज

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क्विज के जरिए विद्यार्थियों के यातायात नियमों, सड़क संकेतों और सुरक्षित यातायात व्यवहार से जुड़े ज्ञान की जांच की जाएगी। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को सड़क पर सुरक्षित रहने और नियमों का जिम्मेदारी से पालन करने के लिए प्रेरित करना है।जिले के शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले इच्छुक विद्यार्थी प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार ने सभी शिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों से अधिक से अधिक विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में शामिल कराने की अपील की है।उन्होंने विद्यार्थियों से भी 31 अगस्त को होने वाली रोड सेफ्टी क्विज में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने और सड़क सुरक्षा का संदेश आगे बढ़ाने का आह्वान किया।