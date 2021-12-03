Mahendragarh-Narnaul News: मेहंदी स्पर्धा में छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 12:49 AM IST
Updated Wed, 04 Nov 2026 12:49 AM IST
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नारनौल। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर में विद्यालय और प्रगतिशील शिक्षक ट्रस्ट नारनौल के संयुक्त तत्वावधान में मेहंदी कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्या सीमा यादव के निर्देशन में छात्राओं ने हाथों पर आकर्षक बेल-बूटे, फूल-पत्तियां और पारंपरिक डिजाइन बनाकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। प्राचार्या ने कहा कि शिक्षा के साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास भी जरूरी है। ट्रस्ट अध्यक्ष डॉ. संजय शर्मा ने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों में रचनात्मकता, आत्मविश्वास और संस्कृति के प्रति जुड़ाव बढ़ाते हैं। संवाद
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