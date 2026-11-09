Mahendragarh-Narnaul News: आज बंद रहेगी अनाज मंडी, कल से ही होगी बाजरा खरीद

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मंडी सचिव नरेंद्र कुमार ने बताया कि किसान बाजरे की फसल अच्छी तरह सुखाकर और साफ करके ही मंडी में लेकर आएं। निर्धारित तारीख को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ही फसल मंडी में लाई जा सकेगी। बाजरे की खरीद उन्हीं किसानों से की जाएगी, जिन्होंने मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाया हुआ है। विज्ञापन

उन्होंने किसानों से अपील की कि मंडी में फसल लाने से पहले अपने वाहन पर नंबर प्लेट जरूर लगवाएं, ताकि गेटपास बनवाने में परेशानी न हो। यदि कोई किसान खुद मंडी नहीं आ सकता तो वह पोर्टल पर अपने परिवार के किसी सदस्य को जोड़ सकता है। विज्ञापन विज्ञापन

सचिव ने स्पष्ट किया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली के अलावा किसी अन्य वाहन से बाजरा लाने पर गेटपास जारी नहीं किया जाएगा। इसलिए किसान निर्धारित नियमों का पालन करें और अपनी बारी के अनुसार ही मंडी पहुंचें।

गांववार बाजरा बिक्री का रोस्टर

11 नवंबर: आकोदा

12 नवंबर: खुडाना

13 नवंबर: खेड़की

14 नवंबर: भालखी मंडी सचिव नरेंद्र कुमार ने बताया कि किसान बाजरे की फसल अच्छी तरह सुखाकर और साफ करके ही मंडी में लेकर आएं। निर्धारित तारीख को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ही फसल मंडी में लाई जा सकेगी। बाजरे की खरीद उन्हीं किसानों से की जाएगी, जिन्होंने मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाया हुआ है।उन्होंने किसानों से अपील की कि मंडी में फसल लाने से पहले अपने वाहन पर नंबर प्लेट जरूर लगवाएं, ताकि गेटपास बनवाने में परेशानी न हो। यदि कोई किसान खुद मंडी नहीं आ सकता तो वह पोर्टल पर अपने परिवार के किसी सदस्य को जोड़ सकता है।सचिव ने स्पष्ट किया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली के अलावा किसी अन्य वाहन से बाजरा लाने पर गेटपास जारी नहीं किया जाएगा। इसलिए किसान निर्धारित नियमों का पालन करें और अपनी बारी के अनुसार ही मंडी पहुंचें।गांववार बाजरा बिक्री का रोस्टर11 नवंबर: आकोदा12 नवंबर: खुडाना13 नवंबर: खेड़की14 नवंबर: भालखी

महेंद्रगढ़। अनाज मंडी में बाजरे की अधिक आवक और जगह की कमी को देखते हुए मार्केट कमेटी ने खरीद व्यवस्था में बदलाव किया है। अब किसान गांववार निर्धारित रोस्टर के अनुसार ही अपनी बाजरे की फसल मंडी में ला सकेंगे। कमेटी ने 11 से 14 नवंबर तक का रोस्टर जारी कर दिया है। वहीं अन्नकूट प्रसाद वितरण के चलते 10 नवंबर को मंडी में अवकाश रहेगा। इस दिन किसी भी किसान का गेटपास नहीं बनाया जाएगा।