Mahendragarh-Narnaul News: कबड्डी के मैदान में सोनीपत का दबदबा, साई टीम ने जीता 51 हजार का इनाम

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ओपन नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता में साईं सोनीपत की टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए पहला स्थान हासिल किया। विजेता टीम को 51 हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया। बारू राम स्टेडियम रिठाना की टीम दूसरे स्थान पर रही और उसे 31 हजार रुपये मिले। दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। खिलाड़ियों ने बेहतरीन रेड और मजबूत डिफेंस से दर्शकों को रोमांचित किया।वॉलीबॉल प्रतियोगिता में निमोठ की टीम ने पहला, कोटिया ने दूसरा और पड़तल की टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।कुश्ती मुकाबलों में भी पहलवानों ने खूब जोर आजमाइश की। 7100 रुपये की कुश्ती में प्रवेश सांसरोली, कृष्ण बसीरपुर और अंकित तिरपड़ी ने अपने-अपने मुकाबले जीते। 11 हजार रुपये की कुश्ती में अन्नी बाघोत और बलजीत बाघोत विजेता रहे। वहीं, 21 हजार रुपये की कुश्ती में साहिल भिवानी और अंकुश रेवाड़ी के बीच मुकाबला बराबरी पर छूटा।इसके अलावा 2100 रुपये की पांच, 1100 रुपये की नौ और 3100 रुपये की चार कुश्तियां भी करवाई गईं। खेल महाकुंभ ने ग्रामीण प्रतिभाओं को अपनी खेल क्षमता दिखाने का अच्छा मंच प्रदान किया।