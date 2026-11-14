Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Retired railway employees staged a protest over pension-related demands.

Mahendragarh-Narnaul News: पेंशन संबंधी मांगों को लेकर रिटायर्ड रेल कर्मचारियों ने दिया धरना

Sat, 14 Nov 2026 10:41 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 10:41 PM IST
विज्ञापन
Retired railway employees staged a protest over pension-related demands.
महेंद्रगढ़। आठवें वेतन आयोग में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन का दोबारा निर्धारण करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर शनिवार को पीआर लोहारू रिटायर्ड एम्पलाई एसोसिएशन की ओर से महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर सांकेतिक धरना दिया गया।
विज्ञापन

धरने की अध्यक्षता एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने की जबकि संचालन सचिव जेपी यादव ने किया। इसके बाद कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री और रेलमंत्री के नाम स्टेशन मास्टर निरंजन को ज्ञापन सौंपा।
विज्ञापन

एसोसिएशन के चेयरमैन एवं सेवानिवृत्त स्टेशन मास्टर हरिकिशन शेखावत ने बताया कि कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के सामने चार प्रमुख मांगें रखी हैं। उन्होंने कहा कि आठवें वेतन आयोग में एक जुलाई 2026 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन का भी पुनर्निर्धारण किया जाए। सभी पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने और 65 वर्ष की आयु से अतिरिक्त पेंशन देने की मांग उठाई। इसके तहत 65 वर्ष पर 5 प्रतिशत और 70 वर्ष पर 10 प्रतिशत सहित अलग-अलग आयु पर अतिरिक्त पेंशन देने की मांग की गई। 100 वर्ष की आयु पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन देने की मांग भी रखी गई।

इसके अलावा फिक्स मेडिकल भत्ता एक हजार से बढ़ाकर तीन हजार रुपये प्रतिमाह करने की मांग की गई। इस मौके पर जगदीश प्रसाद, महावीर सिंह, इंद्र सिंह, जेपी यादव और श्रीराम यादव सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed