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Mahendragarh-Narnaul News: युवाओं ने गायों को खिलाया चारा

Sat, 14 Nov 2026 11:21 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 11:21 PM IST
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The young people fed fodder to the cows.
फोटो 04 गोशाला में गोवंशों की सेवा करते युवा। स्रोत: ट्रस्ट
नांगल चौधरी। युवा साथी ग्रुप एवं उड़ान जनसेवा ट्रस्ट, ढाणी बाठोठा की टीम लगातार समाजसेवा के कार्यों में अपना योगदान दे रही है। इसी कड़ी में टीम ने शनिवार को बाबा मुकंद दास गोशाला पहुंचकर गायों को हरा चारा खिलाया और गोसेवा की। इस मौके पर टीम सदस्यों ने गोशाला में पहुंच कर सेवा कार्य में श्रमदान भी किया। इस दौरान योगेश सैनी ने कहा कि टीम का उद्देश्य युवाओं को समाजसेवा से जोड़ना और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे लाना है। टीम समय समय पर गोसेवा सहित कई सामाजिक कार्य कर रही है। संवाद
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