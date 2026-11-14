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नेहरू का जीवन राष्ट्र निर्माण की गाथा है : धर्मपाल शर्मा

Sat, 14 Nov 2026 11:24 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 11:24 PM IST
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Nehru life is a saga of nation building Dharampal Sharma
नारनौल। हरियाणा विज्ञान मंच कार्यालय में शनिवार को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत नेहरू के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित करने के साथ हुई। इस अवसर पर जिला संयोजक धर्मपाल शर्मा ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक थे। उनका पूरा जीवन स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण को समर्पित रहा। उन्होंने बताया कि नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। वे महात्मा गांधी के विचारों से भी काफी प्रभावित थे। उनके जीवन से हमें देशसेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा मिलती है। संवाद
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