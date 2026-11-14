Mahendragarh-Narnaul News: सिमरन ने केंद्रीय जल शक्ति राज्यमंत्री से की मुलाकात

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नारनौल। मोहल्ला सीआइए रोड निवासी युवा समाजसेविका एवं पर्यावरणविद् इंजीनियर सिमरन चौहान ने केंद्रीय जल शक्ति राज्यमंत्री एवं सांसद डॉ. राज भूषण चौधरी से मुलाकात की। इस दौरान जल संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और पुलों की मजबूती से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। सिमरन ने नदियों पर बने पुलों के पिलर के आसपास मिट्टी के कटाव से पुलों को होने वाले नुकसान पर चल रहे अपने शोध की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मिट्टी का कटाव पुलों की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है। इसे रोकने के प्रभावी उपाय तलाशना जरूरी है। बैठक में बिहार में पुल गिरने की घटनाओं के तकनीकी पहलुओं के साथ हरियाणा में वर्षा जल संचयन और बेहतर जल प्रबंधन पर भी विचार-विमर्श किया गया। संवाद