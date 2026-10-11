Mahendragarh-Narnaul News: नवरात्र से पहले माता की चुनरी से लेकर कलश तक की खरीदारी तेज
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:30 AM IST
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:30 AM IST
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नारनौल। शारदीय नवरात्र नजदीक आते ही शहर के बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। शनिवार को पूजन सामग्री की दुकानों पर श्रद्धालु माता रानी की पूजा के लिए जरूरी सामान खरीदते नजर आए। दुकानदारों ने भी अपनी दुकानों को आकर्षक ढंग से सजाया है।
बाजारों में माता की चुनरी, मूर्तियां, पोशाक, नारियल, कलश, अखंड ज्योत, प्रसाद, आसन और पंचमेवा सहित विभिन्न पूजन सामग्री उपलब्ध है। नवरात्र को लेकर खरीदारी बढ़ने से दुकानदारों को अच्छे कारोबार की उम्मीद है।
दुकानदार प्रेम, लालराम, बबलू और राजकुमार ने बताया कि इस बार माता की चुनरी 10 से 350 रुपये, श्रृंगार 10 से 100 रुपये और नारियल 50 रुपये में मिल रहा है। प्रसाद 30 रुपये, गंगाजल की बोतल 20 रुपये, पंचमेवा 10 रुपये, शहद 20 रुपये, जौ 5 रुपये और गोला 50 रुपये में उपलब्ध है। सुपारी की कीमत इस बार 5 रुपये है, जबकि पिछले साल यह 2 रुपये में बिक रही थी। नवरात्र के दौरान ग्राहकों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है।
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बाजारों में माता की चुनरी, मूर्तियां, पोशाक, नारियल, कलश, अखंड ज्योत, प्रसाद, आसन और पंचमेवा सहित विभिन्न पूजन सामग्री उपलब्ध है। नवरात्र को लेकर खरीदारी बढ़ने से दुकानदारों को अच्छे कारोबार की उम्मीद है।
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दुकानदार प्रेम, लालराम, बबलू और राजकुमार ने बताया कि इस बार माता की चुनरी 10 से 350 रुपये, श्रृंगार 10 से 100 रुपये और नारियल 50 रुपये में मिल रहा है। प्रसाद 30 रुपये, गंगाजल की बोतल 20 रुपये, पंचमेवा 10 रुपये, शहद 20 रुपये, जौ 5 रुपये और गोला 50 रुपये में उपलब्ध है। सुपारी की कीमत इस बार 5 रुपये है, जबकि पिछले साल यह 2 रुपये में बिक रही थी। नवरात्र के दौरान ग्राहकों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है।
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