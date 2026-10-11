Mahendragarh-Narnaul News: आईटीआई में आवेदन की अंतिम तिथि 15 तक बढ़ी, ऑन द स्पॉट होंगे दाखिले

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औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की ओर से यह कदम संस्थानों में खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए उठाया गया है। रिक्त सीटों पर दाखिले 15 अक्तूबर तक संस्थान स्तर पर किए जाएंगे। नए आवेदकों को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।दाखिला लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को संबंधित संस्थान में दोपहर 12:30 बजे तक अपना मेरिट कार्ड जमा करवाना होगा। बता दें कि मेरिट कार्ड दाखिला पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।इच्छुक अभ्यर्थियों को इसके साथ सभी जरूरी मूल प्रमाण पत्र लेकर जाने होंगे। दाखिला फीस ऑनलाइन जमा करवानी होगी। किस संस्थान में किस ट्रेड की कितनी सीटें खाली हैं, इसकी जानकारी भी दाखिला पोर्टल पर उपलब्ध है।