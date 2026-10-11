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Mahendragarh-Narnaul News: आईटीआई में आवेदन की अंतिम तिथि 15 तक बढ़ी, ऑन द स्पॉट होंगे दाखिले

Sun, 11 Oct 2026 02:42 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:42 AM IST
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ITI application deadline extended to the 15th; on-the-spot admissions to be held.
फोटो-51 शहर ​स्थित एक निजी आईटीआई। संवाद 
महेंद्रगढ़। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने राज्य के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में ऑन द स्पॉट दाखिले के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाकर 15 अक्तूबर कर दी है। जिन युवाओं ने अभी तक दाखिला नहीं लिया है, वे इस मौके का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए दाखिला पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
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औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की ओर से यह कदम संस्थानों में खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए उठाया गया है। रिक्त सीटों पर दाखिले 15 अक्तूबर तक संस्थान स्तर पर किए जाएंगे। नए आवेदकों को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।
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दाखिला लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को संबंधित संस्थान में दोपहर 12:30 बजे तक अपना मेरिट कार्ड जमा करवाना होगा। बता दें कि मेरिट कार्ड दाखिला पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।
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इच्छुक अभ्यर्थियों को इसके साथ सभी जरूरी मूल प्रमाण पत्र लेकर जाने होंगे। दाखिला फीस ऑनलाइन जमा करवानी होगी। किस संस्थान में किस ट्रेड की कितनी सीटें खाली हैं, इसकी जानकारी भी दाखिला पोर्टल पर उपलब्ध है।
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