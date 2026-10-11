Mahendragarh-Narnaul News: चांदूवाड़ा की रामलीला में अधर्म पर धर्म की जीत देख गूंज उठे जयकारे

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मोहल्ला चांदूवाड़ा स्थित श्री धार्मिक रामलीला की ओर से आयोजित रामलीला महोत्सव के दूसरे दिन शुक्रवार रात राम जन्म और ताड़का वध लीला का भव्य मंचन किया गया। कलाकारों के सशक्त अभिनय, प्रभावशाली संवादों और आकर्षक मंच सज्जा ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और वातावरण भक्तिमय बना रहा।लीला में इससे पहले श्रीराम के जन्म प्रसंग का भावपूर्ण चित्रण किया गया, जिसने श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह पैदा किया। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र के साथ श्रीराम-लक्ष्मण के वन गमन और ताड़का वध के दृश्य जीवंत रूप में प्रस्तुत किए गए।श्रीराम की भूमिका वैभव सैनी, लक्ष्मण की पुरुष वर्मा, राजा दशरथ की मनमोहन सोनी, माता कौशल्या की विकास चौहान और वशिष्ठ ऋषि की सत्यम वर्मा ने निभाई। शृंगी ऋषि की भूमिका पंडित कैलाश हरित, विश्वामित्र की मोहित सोनी, ताड़का की बलवंत सैनी, सुबाहु की ललित सैनी, मारीच की योगेश वर्मा और द्वारपाल की भूमिका अंकुर पांडे ने निभाई।