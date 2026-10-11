फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Three arrested for gambling; cash and playing cards seized.

Mahendragarh-Narnaul News: जुआ खेलते तीन गिरफ्तार, नकद और ताश बरामद

Sun, 11 Oct 2026 02:43 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:43 AM IST
विज्ञापन
Three arrested for gambling; cash and playing cards seized.
फोटो नंबर- 06पुलिस की ​गिरफ्त में आरोपी। स्रोत : पुलिस - फोटो : Samvad
नारनौल। सीआईए टीम ने महेंद्रगढ़ रोड पर सीमेंट गोदाम के पीछे जुआ खेल रहे तीन व्यक्तियों नसीबपुर निवासी देवेंद्र व वीरेंद्र और मोहल्ला खरखड़ी निवासी बलजीत को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 46,100 रुपये और 52 ताश के पत्ते बरामद किए। डीएसपी भारत भूषण ने बताया कि 9 अक्टूबर को टीम नसीबपुर बाईपास क्षेत्र में गश्त कर रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर दबिश देकर तीनों को पकड़ लिया। पुलिस ने जुआ अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed