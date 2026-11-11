Mahendragarh-Narnaul News: छह महीने से सीवर का कहर, घरों में लौट रहा गंदा पानी

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वार्ड निवासी सुशील मित्तल ने बताया कि सीवर लाइनों में गंदगी जमा होने से पानी की निकासी बंद हो गई है। घरों में दुर्गंध रहने से बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। बच्चों और बुजुर्गों को भी परेशानी हो रही है।कृष्ण, मास्टर दिलीप सिंह, सुशील और शीलू ने बताया कि जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कई बार शिकायत की जा चुकी है। समाधान शिविर में भी समस्या उठाई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बरसात में गलियों में घुटनों तक पानी भर जाता है।वार्डवासियों ने सीवर लाइनों की तुरंत सफाई कराने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो अधिकारियों के सामने धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।