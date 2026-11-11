Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Seven Seven wedding venues booked through December 14r 14

Mahendragarh-Narnaul News: शादियों के लिए 14 दिसंबर तक बुक हुए सात समारोह स्थल

Wed, 11 Nov 2026 11:27 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 11:27 PM IST
विज्ञापन
Seven Seven wedding venues booked through December 14r 14
फाटो संख्या:-63 गोशाला रोड पर निजी समारोह स्थल। संवाद
महेंद्रगढ़। शादियों का सीजन नजदीक आते ही शहर में तैयारियां तेज हो गई हैं। बाजार में फिर से रौनक लौटने लगी है। टैंट कारोबारियों, हलवाइयों और समारोह स्थल संचालकों के पास बुकिंग का दौर चल रहा है।
विज्ञापन

शहर के करीब सात समारोह स्थल 14 दिसंबर तक बुक हो चुके हैं। टैंट, लाइट, साउंड, फूलों की सजावट और खानपान की मांग बढ़ने से कारोबारियों के चेहरे खिले हैं। यही रफ्तार रही तो इस बार का सीजन पिछले साल से कहीं बेहतर रहेगा।
विज्ञापन

...............
सभी सामान की सफाई और रंग-रोगन कर तैयारी शुरू कर दी है। दुकान में शादियों के लिए पूरा स्टॉक तैयार है। अब तक 13 से 14 बुकिंग हो चुकी हैं। नवंबर और दिसंबर में जिन परिवारों की शादियां हैं, उन्होंने टैंट, सजावट, लाइटिंग और साउंड की एडवांस बुकिंग पहले ही करा ली है।-सुनील यादव, टैंट संचालक
विज्ञापन
विज्ञापन

...................
हलवाइयों के पास भी काम की कमी नहीं है। नवंबर से 14 दिसंबर तक की तारीखें पहले ही भर चुकी हैं। इस बार मिठाई और खाने के ऑर्डर पहले से ज्यादा हैं। लोग पारंपरिक व्यंजनों के साथ नई डिशें भी मांग रहे हैं, इसलिए तैयारी का स्तर बढ़ गया है। अब तक 14 से 15 बुकिंग हो चुकी हैं।-बिटू सैनी, हलवाई
..................
शादियों में लोगों की भागीदारी फिर बढ़ी है। इसी वजह से पिछले कुछ सालों की तुलना में इस बार समारोह स्थल ज्यादा बुक हो रहे हैं। कई परिवारों ने बुकिंग करा ली है। समारोह स्थलों पर परिवारों की जरूरत के हिसाब से सजावट, हलवाई और दूसरी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। अब तक 10 बुकिंग हो चुकी हैं।-अमित भार्गव, वेन्यू मैनेजर

..........................
देवउठनी एकादशी से शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा। शहर और गांव, दोनों जगह के लोग समारोह स्थल बुक करा रहे हैं। दिसंबर तक की शादियों के लिए एडवांस बुकिंग हो रही है। नवंबर महीने में 8 से 10 बुकिंग हो चुकी हैं।-भरत खुराना, वेन्यू मैनेजर
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed