Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Devotees swayed to the devotional songs during the Sundarkand recitation.

Mahendragarh-Narnaul News: सुंदरकांड पाठ में भजनों पर झूमे श्रद्धालु

Wed, 11 Nov 2026 11:37 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 11:37 PM IST
विज्ञापन
Devotees swayed to the devotional songs during the Sundarkand recitation.
फोटो 02 यजमान को बालाजी का चित्र भेंट करते मंडल प्रधान व अन्य। स्रोत: मंडल
नारनौल। श्री मेहंदीपुर बालाजी मित्र मंडल की ओर से मंगलवार रात कर्मचारी कॉलोनी में साप्ताहिक निशुल्क सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। आचार्य अश्वनी शर्मा ने पूजा-अर्चना कर पाठ का शुभारंभ किया। मंडल सदस्य प्रवीण सोनी ने मुख्य यजमान नवीन शर्मा व मयंक शर्मा को बालाजी महाराज की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान मास्टर गौतम, महावीर प्रसाद अग्रवाल, रामानंद शर्मा, गौरीशंकर शर्मा, विजय हल्दी और राकेश गुप्ता ने भजनों की प्रस्तुतियां देकर माहौल भक्तिमय बना दिया। अंत में मंडल प्रधान महावीर प्रसाद अग्रवाल ने श्रद्धालुओं को बालाजी महाराज का प्रसाद वितरित किया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed