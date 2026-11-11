Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Dr. Satish from Gahli has earned a PhD in Pharmacy.

Mahendragarh-Narnaul News: गहली के डॉ. सतीश ने फार्मेसी में हासिल की पीएचडी

Wed, 11 Nov 2026 11:38 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 11:38 PM IST
विज्ञापन
Dr. Satish from Gahli has earned a PhD in Pharmacy.
फोटो नंबर- 08डॉ. सतीश बड़ेसरा को उपा​धि प्रदान करते अति​थि। स्रोत : परिजन
नारनौल। गांव गहली निवासी डॉ. सतीश बड़ेसरा ने श्री जेजेटी विश्वविद्यालय, झुंझुनू से फार्मेसी विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। उनका शोध ओफ्लॉक्सासिन और मेरोपेनेम दवाओं के दीर्घकालिक प्रभाव वाले ठोस लिपिड नैनोपार्टिकल के निर्माण और परीक्षण पर आधारित रहा। यह शोध आधुनिक दवा वितरण प्रणाली के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जाता है। उनके पिता सतबीर सिंह और भाई डॉ. राकेश कुमार ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई। कंवर सिंह, राजबीर सिंह, बीर सिंह, हुकम चंद, एसआई रामअवतार सहित अनेक लोगों ने डॉ. सतीश को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने इसे क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणादायक उपलब्धि बताया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed