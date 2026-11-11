Mahendragarh-Narnaul News: मतदाता सूची में छूटे लोगों के नाम जोड़ने के लिए बीएलओ करेंगे घर-घर सर्वे

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डॉ. मंगल सेन ने राजनीतिक दलों से अपने बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) को सक्रिय करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो बीएलए संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से संपर्क करें और उसका फॉर्म भरवाएं। बीएलओ घर-घर जाकर भी जांच करेंगे कि कोई पात्र मतदाता सूची में शामिल होने से छूट तो नहीं गया।उन्होंने बताया कि जिले में अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और दोहरी प्रविष्टि वाली श्रेणियों में 63,954 मतदाता मिले हैं। इन लोगों को अंतिम मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का एक और मौका दिया गया है। बीएलओ घर-घर जाकर सर्वे करेंगे और गणना फॉर्म में मोबाइल नंबर भी दर्ज करेंगे।नगराधीश ने बताया कि एसआईआर फोटो मॉनिटरिंग का 6,77,517 का कार्य भी पूरा हो चुका है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे मतदाता सूची में अपना और परिवार के सदस्यों का नाम जरूर जांचें। नाम नहीं मिलने पर सही जानकारी के साथ तुरंत फॉर्म जमा करें।