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Mahendragarh-Narnaul News: ठंड बढ़ने के साथ बढ़े खांसी-जुकाम के मरीज

Wed, 11 Nov 2026 11:31 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 11:31 PM IST
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Number of patients with cough and cold rises as the weather gets colder
महेंद्रगढ़। मौसम में लगातार बदलाव और ठंड बढ़ने का असर अब लोगों की सेहत पर दिखाई देने लगा है। खांसी, जुकाम, गले में खराश और बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। नागरिक अस्पताल में रोजाना काफी संख्या में लोग उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें शहर की बजाय ग्रामीण क्षेत्रों के मरीज अधिक हैं।
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चिकित्सकों के अनुसार मौसम में बदलाव के साथ खानपान में लापरवाही और ठंडी हवा के संपर्क में आने से लोग बीमार हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह और शाम ठंड का असर अधिक रहता है। खेतों में काम करने वाले किसान, मजदूर और सुबह जल्दी घर से निकलने वाले लोगों को ठंडी हवा का सामना करना पड़ता है।
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एसएमओ डॉ. जयप्रकाश ने बताया कि ठंड के मौसम में बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। सुबह और शाम घर से बाहर निकलते समय गर्म कपड़े पहनें। खानपान में गर्म और पौष्टिक भोजन शामिल करें। मौसमी फल, हरी सब्जियां, दालें और पर्याप्त पानी का सेवन करें।
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उन्होंने कहा कि खांसी-जुकाम होने पर बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक या अन्य दवाइयां न लें। कई लोग शुरुआत में बीमारी को सामान्य समझकर इलाज नहीं करवाते, जिससे परेशानी बढ़ सकती है। लगातार बुखार, सांस लेने में दिक्कत या कई दिनों तक खांसी रहने पर तुरंत डॉक्टर से जांच करवाएं।
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