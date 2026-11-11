Mahendragarh-Narnaul News: 22 राजपूताना राइफल की टीम बनी वॉलीबॉल स्पर्धा की विजेता

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प्रतियोगिता में कुल 21 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मुकाबला 22 राजपूताना राइफल और चांद कोठी की टीम के बीच खेला गया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया। देर शाम तक चले इस मुकाबले को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।फाइनल के पहले सेट में राजपूताना की टीम ने जीत दर्ज कर बढ़त बनाई। इसके बाद चांद कोठी की टीम ने शानदार वापसी करते हुए दूसरा सेट जीत लिया और मुकाबला बराबर कर दिया।तीसरे और निर्णायक सेट में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। दोनों टीमें एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देती रहीं। हालांकि, अंतिम क्षणों में 22 राजपूताना राइफल की टीम ने लगातार अंक हासिल कर 2-1 से जीत दर्ज की।प्रतियोगिता के समापन पर विजेता और उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया और नकद पुरस्कार वितरित किए गए। रोमांचक फाइनल मुकाबले के दौरान ग्रामीणों में काफी उत्साह देखने को मिला। संवाद