Mahendragarh-Narnaul News: अंतरराष्ट्रीय कराटे के पदक विजेता खिलाड़ी हुए सम्मानित

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

एसडीएम ने कहा कि खेलों में मेहनत, अनुशासन और लगातार अभ्यास से बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। खिलाड़ियों की यह उपलब्धि पूरे जिले के लिए गर्व की बात है।कोच लोकेश सैनी ने बताया कि मलेशिया में 29 अक्तूबर से 1 नवंबर तक 11वीं इंटरनेशनल ओपन कराटे चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। इसमें गौतम बुद्धा स्पोर्ट्स अकादमी के तीन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। अकादमी के खिलाड़ी युवान ने रजत पदक हासिल किया, जबकि मानव सैनी और सागर राजोतिया ने कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया।इस दौरान खिलाड़ियों और कोच ने एसडीएम योगेश सैनी को मांग पत्र सौंपकर महिला कराटे खिलाड़ियों के ट्रायल जल्द शुरू करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि महिला खिलाड़ी लंबे समय से मेहनत और अभ्यास कर रही हैं। ऐसे में उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिलना चाहिए।मांग पत्र में ट्रायल प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से करवाने की मांग की गई। खिलाड़ियों का कहना था कि ट्रायल में देरी होने से उनकी तैयारी और आगे मिलने वाले अवसर प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए संबंधित विभाग को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए।एसडीएम योगेश सैनी ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए उनकी मांग पर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने के समान अवसर मिलने चाहिए। मौके पर योगेंद्र, रेणु, अमित, राकेश सैनी, वेदप्रकाश, प्रदीप सहित खिलाड़ियों के परिजन मौजूद रहे।