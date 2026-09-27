Mahendragarh-Narnaul News: नशे के दुष्प्रभावों के प्रति किया जागरूक
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:14 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:14 AM IST
विज्ञापन
महेंद्रगढ़। गांव बुचौली के तीनों आंगनबाड़ी केंद्रों पर सेवा संकल्प अभियान के तहत आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएचओ पूनम रैबारी, स्वास्थ्य कर्मी मुकेश चौहान व सोनू ने महिलाओं को टीकाकरण, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, गर्भवती महिलाओं की जांच और मातृ-शिशु कल्याण योजनाओं की जानकारी दी। आयुष्मान कार्ड व आभा आईडी के लाभ भी बताए गए। समाजसेवी कमल ने नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान बताते हुए इससे दूर रहने का आह्वान किया। सरपंच अलका यादव, आशा कार्यकर्ता तारामणी, आंगनबाड़ी सहायिका शारदा समेत महिलाएं व ग्रामीण मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन