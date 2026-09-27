Mahendragarh-Narnaul News: गोशाला में फर्जी बिलों का खेल, मैनेजर पर एक करोड़ की गड़बड़ी का आरोप

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जिला रजिस्ट्रार फर्म्ज एवं सोसाइटी, नारनौल की ओर से 18 अगस्त को पुलिस अधीक्षक को शिकायत भेजी गई थी। यह शिकायत बिहाली निवासी रोहताश की ओर से दी गई। शिकायत में गोशाला के रिकॉर्ड और भुगतान प्रक्रिया में कई तरह की अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है।एफआईआर के मुताबिक, 50 हजार रुपये के धर्म कांटे की एक पर्ची के आधार पर दो बार बिल बनाकर राशि लेने का आरोप है। सितंबर 2024 में मजदूरों की हाजिरी में भी गड़बड़ी बताए जाने का मामला सामने आया है। शिकायत के अनुसार तीन दिन की जगह 13 दिन और छह दिन की जगह 16 दिन की हाजिरी लगाकर कुल 20 दिन की अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान किया गया।फरवरी 2024 में आयोजित वार्षिक उत्सव के खर्चों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। शिकायत के अनुसार एक दिन फूल मालाओं पर 1450 रुपये खर्च हुए लेकिन बाद में अलग-अलग दरों पर 4450 रुपये का बिल बनाया गया। इसी तरह 50 बैनर 500 रुपये में खरीदे गए, जबकि बाद में 3000 रुपये का बिल बनाए जाने का आरोप है।शिकायत में यह भी बताया गया कि 13 अक्टूबर 2024 को 25 सदस्यों ने मैनेजर की कार्यशैली और कथित अनियमितताओं को लेकर उपप्रधान, गौ सेवा आयोग को पत्र भेजकर उन्हें हटाने की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने गोशाला का रिकॉर्ड जांचने और व्यवस्था अपने हाथ में लेने की मांग की है। पुलिस अब आरोपों से जुड़े दस्तावेज और भुगतान रिकॉर्ड की जांच कर रही है।