Mahendragarh-Narnaul News: जन स्वास्थ्य मंत्री आज नांगल चौधरी में दौरा
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:51 PM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:51 PM IST
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नारनौल। हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा 13 सितंबर को नांगल चौधरी पहुंचेंगे। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मंत्री दोपहर एक बजे नांगल चौधरी पहुंचेंगे। यहां नए बस स्टैंड के पीछे स्थित जांगिड़ सभा भवन में विश्वकर्मा सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्था की ओर से आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। संवाद
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