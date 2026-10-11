Mahendragarh-Narnaul News: खेल मैदान में दिखा दमखम, नितिन और सपना बने बेस्ट एथलीट

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समापन समारोह में जिला उच्चतर शिक्षा अधिकारी डॉ. अमित चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। महाविद्यालय प्रवक्ता डॉ. अजीत सिंह ने उनका स्वागत किया, जबकि प्राचार्या डॉ. सुमन यादव ने विद्यार्थियों और स्टाफ से उनका परिचय करवाया।मुख्य अतिथि डॉ. अमित चौधरी ने कहा कि खेल विद्यार्थियों में अनुशासन, मेहनत, समर्पण और सकारात्मक सोच विकसित करते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को नियमित अभ्यास करने और जीत-हार को खेल का हिस्सा मानकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। प्राचार्या डॉ. सुमन यादव ने कहा कि खेलों से आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना बढ़ती है।दौड़ प्रतियोगिताओं के परिणामछात्राओं की 1500 मीटर दौड़ में मनीषा प्रथम, सपना द्वितीय और आरती तृतीय स्थान पर रहीं। वहीं, छात्रों की 5000 मीटर दौड़ में यशदेव ने पहला, प्रिंस ने दूसरा और पंकज ने तीसरा स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में 100, 200, 400, 800, 1500 और 5000 मीटर दौड़ के अलावा हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, डिस्कस थ्रो और जैवलिन थ्रो के मुकाबले हुए।प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 1500 रुपये, द्वितीय को 1000 रुपये और तृतीय स्थान पाने वाले खिलाड़ी को 750 रुपये का नकद पुरस्कार निर्धारित किया गया। आयोजन में खेल प्रभारी प्रीति यादव, डॉ. हंसराज और शिवरतन ने सहयोग दिया। मंच संचालन डॉ. सीपी यादव ने किया। महाविद्यालय स्टाफ और आसपास के गांवों से आए ग्रामीणों ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया।