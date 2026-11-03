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Mahendragarh-Narnaul News: पेंट, पैकिंग, पेंटिंग...महिलाओं के हुनर ने भरे कमाई के रंग

Tue, 03 Nov 2026 02:25 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:25 AM IST
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Painting, packing, artistry women skills bring a splash of earnings
फोटो नंबर- 11ऑनलाइन आर्डर के लिए पेंटिंग बनाती निष्ठा।
नारनौल। दिवाली इस बार सिर्फ रोशनी का नहीं, नई उम्मीदों और कमाई के नए मौकों का भी त्योहार बन रही है। जिले की कई महिलाएं घर-परिवार और पढ़ाई की जिम्मेदारियों के बीच कुछ नया करने की सोच को हकीकत में बदल रही हैं। उनके नवाचार उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा भी बन रहे हैं। इन महिलाओं ने अपनी मेहनत, लगन और हुनर के दम पर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम की है। -प्रवीण सैनी (संवाद)
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