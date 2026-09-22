फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Negligence in cleanliness, city roads covered with cow dung

Mahendragarh-Narnaul News: सफाई पर भारी पड़ी लापरवाही, गोबर से पटी शहर की सड़कें

Tue, 22 Sep 2026 11:57 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:57 PM IST
विज्ञापन
Negligence in cleanliness, city roads covered with cow dung
फोटो संख्या:61- श्री रामलीला  परिषद के नलदी​क पशुपालकों की ओर से डाला गया गोबर--संवाद
महेंद्रगढ़। शहर में एसडीएम के स्पष्ट आदेशों के बाद भी सड़कों पर गोबर फैलना जारी है। पशुपालक खुलेआम सड़कों पर गोबर फेंक रहे हैं। इससे डस्टबीन भी गोबर से भरे हैं और करीब पांच टन कचरा जमा हो गया है।
विज्ञापन

नागरिक भी स्वच्छता की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। पशुपालक अपने पशुओं को शहर के रिहायशी इलाकों में पालते हैं। वे गोबर को उचित स्थान पर डालने के बजाय सीधे सड़कों पर फेंक देते हैं। शहर में लगाए गए डस्टबीन भी गोबर से भर दिए जाते हैं।
विज्ञापन

इससे डस्टबीन क्षमता से अधिक भरे हैं और चारों ओर गंदगी फैल रही है। सफाई कर्मचारी भी कचरा उठाने में ढील बरत रहे हैं। लोगों की लापरवाही से स्थिति लगातार बिगड़ रही है। नगर पालिका ने इस मामले में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। स्थानीय निवासियों को गंदगी और बदबू का सामना करना पड़ रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

नगर पालिका नियमों और स्वच्छता पर सख्ती नहीं बरत रही है। पशुपालकों को डेयरी शहर से बाहर करने के निर्देश नहीं दिए गए हैं। गोबर सड़कों या डस्टबीन में डालने पर कोई जुर्माना भी नहीं लगाया गया है।

कचरा फेंकने वाले प्रमुख स्थान
पशुपालक सिनेमा रोड पर वेंकटेश्वर मंदिर के सामने कचरा फेंकते हैं। रामलीला परिषद के पास और बूचौली रोड पर भी गोबर डाला जा रहा है। इससे सफाई कर्मचारियों को कचरा उठाने में काफी दिक्कत आती है। गोबर डस्टबीन और सड़कों पर चिपक जाता है। मुकेश महता, राजेश भारद्वाज, अजय भालौठिया और नरेश जैसे निवासियों ने बदबू की शिकायत की।

-----------------
वर्जन:
सभी पशुपालकों की पहचान की जाएगी और कार्यक्रम की व्यस्तता के कारण चालान नहीं भिजवा पाए हैं। अब एसडीएम के आदेशानुसार सीसीटीवी लगाकर रात को भी गोबर फेंकने वालों की पहचान की जाएगी। इसके बाद उनके घर जाकर जुर्माना राशि भरवाई जाएगी। साथ ही डस्टबीन के बाहर कचरा फेंकने वालों पर भी कार्रवाई होगी।-रमेश सैनी, प्रधान, नगर पालिका, महेंद्रगढ़
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed