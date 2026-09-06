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Mahendragarh-Narnaul News: 32वें दिन भी जारी रही नगरपालिका सफाई कर्मचारियों की हड़ताल

Sun, 06 Sep 2026 11:56 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 11:56 PM IST
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Municipal sanitation workers' strike continued for the 32nd day.
फोटो संख्या:59- नगर पालिका कार्यालय में धरने पर नारेबाजी करते कर्मचारी---संवाद
महेंद्रगढ़/कनीना। नगरपालिका सफाई और दमकल कर्मचारियों की काम छोड़ हड़ताल रविवार को 32वें दिन भी जारी रही। कर्मचारी लंबित मांगों और सरकार के साथ हुए समझौते का पत्र जारी करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं।
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दमकल विभाग प्रधान रामसिंह और सफाई कर्मचारी प्रधान पूर्ण कुमार ने बताया कि सरकार ने 13 मई को नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के साथ 17 मांगों पर सहमति जताई थी।
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इनमें कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, ठेका प्रथा खत्म करना, अग्निशमन विभाग के शहीद रणबीर व भवीचंद के आश्रितों को पक्की नौकरी और 50-50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देना शामिल था। ड्यूटी के दौरान दमकल कर्मचारी की मौत पर 50 लाख रुपये की बीमा पॉलिसी की मांग भी शामिल थी।
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प्रदीप कुमार ने बताया कि कर्मचारी अप्रैल और मई में 38 दिन तक धरना दे चुके हैं। इसके बावजूद दो माह बाद भी समझौते का पत्र जारी नहीं हुआ।
कनीना प्रधान अनिल कुमार ने कहा कि मांगें जल्द पूरी नहीं हुईं तो हड़ताल अनिश्चितकाल तक जारी रखी जाएगी। कर्मचारियों ने सरकार से जल्द सकारात्मक बातचीत कर समाधान निकालने की अपील की।
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