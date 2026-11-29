Mahendragarh-Narnaul News: गांव बापड़ोली के 3 खिलाड़ियों को विधायक ने किया सम्मानित
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:39 PM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:39 PM IST
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नारनौल। विधायक ओमप्रकाश यादव रविवार को गांव बापड़ोली में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर क्षेत्र का नाम रोशन करने वाले तीन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए।
इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए गांव के खेल मैदान के विकास के लिए 15 लाख रुपये देने की घोषणा की। साथ ही तीनों खिलाड़ियों को 11-11 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया।
विधायक ओमप्रकाश यादव ने कहा कि खेलों से न केवल मनुष्य का शारीरिक विकास होता है, बल्कि बौद्धिक विकास भी होता है। खेल युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास, मेहनत और प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करते हैं।
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उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश का युवा भटक गया था, जबकि वर्तमान सरकार ने युवाओं को खेलों के माध्यम से आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए हैं।
इस अवसर पर नगर परिषद की चेयरपर्सन कमलेश सैनी व मार्केटिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन सुरेश चौधरी सहित गांव के अनेक गणमान्य व्यक्ति एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।
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इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए गांव के खेल मैदान के विकास के लिए 15 लाख रुपये देने की घोषणा की। साथ ही तीनों खिलाड़ियों को 11-11 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया।
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विधायक ओमप्रकाश यादव ने कहा कि खेलों से न केवल मनुष्य का शारीरिक विकास होता है, बल्कि बौद्धिक विकास भी होता है। खेल युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास, मेहनत और प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करते हैं।
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उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश का युवा भटक गया था, जबकि वर्तमान सरकार ने युवाओं को खेलों के माध्यम से आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए हैं।
इस अवसर पर नगर परिषद की चेयरपर्सन कमलेश सैनी व मार्केटिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन सुरेश चौधरी सहित गांव के अनेक गणमान्य व्यक्ति एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।