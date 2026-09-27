Mahendragarh-Narnaul News: मानसिंह सैनी बने सैनी सभा के जिला प्रभारी
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:15 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:15 AM IST
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नारनौल। राष्ट्रीय सैनी सभा हरियाणा की ओर से आठ जिलों के कार्यकर्ताओं का मिलन समारोह पलवल में आयोजित किया गया। समारोह में प्रदेश अध्यक्ष चौ. जसबीर सैनी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान नारनौल के मानसिंह सैनी ट्रांसपोर्टर को सर्वसम्मति से महेंद्रगढ़ जिले का जिला प्रभारी नियुक्त किया गया। उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदेश अध्यक्ष जसबीर सैनी, जिला अध्यक्ष संजय सैनी व प्रदेश सचिव डॉ. राजेंद्र सैनी ने सौंपा। समारोह में अशोक कटारिया, सुनील सैनी, गौरव सैनी सहित पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, दादरी व झज्जर के कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाद
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